Region 1. Mai: Wanderer sollten Regenjacke einpacken

Im Südwesten sinken die Temperaturen zum "Tag der Arbeit" weiter ab. In Stuttgart seien nur 14 Grad, in der Kurpfalz immerhin noch 18 Grad zu erwarten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Stuttgart. Der Grund für das kühle Wetter sei kalte Meeresluft, die in den Südwesten ströme.

Auch Online-Portale wie Wetter.de sagen für die region kühlere Temperaturen voraus. So werden im Raum Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) noch 13 Grad erwartet. Ähnlich sieht es im Raum Balingen (Zollernalbkreis) aus: Dort sollen die Temperaturen bei etwa 14 Grad liegen. Ebenso im Raum Rottweil und im Raum Freudenstadt. Etwas besser dran ist, wer im Raum Calw zu den Wanderstiefeln greift. Dort soll das Thermometer immerhin auf 15 Grad klettern.

Laut DWD zeigt sich der Himmel den ganzen Dienstag über bewölkt. Im Süden von Baden-Württemberg ist zudem auch der ein oder andere Regenschauer möglich. Im Laufe der Woche werde es dann wieder wärmer und sonniger, kündigte der Meteorologe an.