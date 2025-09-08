Regio: Vor Tempo 30 soll Flüsterasphalt geprüft werden

Für die Einführung von Tempo 30 auf Hauptstraßen in Schweizer Städten und Dörfern soll es klarere Regelungen geben, aber kein Verbot.
Mit Anpassungen von Verordnungen will der Bundesrat einen Parlamentsauftrag erfüllen. Bei der Umsetzung kann das Parlament nicht mitreden. Der Bundesrat hat jetzt Änderungen der Signalisationsverordnung und der Lärmschutzverordnung bis zum 5. Dezember in eine Anhörung gegeben. Dabei geht es um verkehrsorientierte Straßen- oder eben Hauptverkehrsachsen. Siedlungsorientierte Straßen sind nicht betroffen.