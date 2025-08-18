Regio Rumänienhilfe: Beeindruckt vom ehrenamtlichen Engagement der Helfer

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann hat den Verein Regio Rumänienhilfe in seinem Hilfsgüterlager in Blansingen besucht.

Bereits vor einigen Monaten war die Landtagsabgeordnete mit der Regio Rumänienhilfe im Austausch, als diese gerade eine Lösung suchte, um ihre monatlichen Transporte von Hilfsgütern nach Rumänien auch zukünftig zu gewährleisten. Nun ist es dem Verein nach einigen Hürden gelungen, einen Transporter anzumelden, der die Vereinsarbeit für die kommenden zehn Jahre sichern soll.

Die Abgeordnete wollte nun das große ehrenamtliche Engagement der Mitglieder über Grenzen hinweg näher kennenlernen, heißt es in einer Mitteilung. Im Austausch mit den beiden Vorsitzenden Martin Fingerle und Rudolf Greiner sowie vielen weiteren Helfern wurde deutlich, welche wichtige Funktion ehrenamtliches Engagement in der Gesellschaft übernehmen und wie es auch zu einer europäischen Integration beitragen kann, heißt es.

Rundgang durch die Lager

Bei einem Rundgang durch die Lager, in denen eine Vielzahl an Spenden – von Kleidung über Möbel bis hin zu Fahrrädern – aufbewahrt wird, wurde deutlich, wie viel Arbeit dort geleistet wird, heißt es. Die beiden Vorsitzenden erzählten, dass monatlich ein Transporter beladen werde, um die Güter dann zu ihrer Partnerorganisation in Rumänien zu transportieren.

Diese ehrenamtliche Arbeit machen sie nun schon seit 35 Jahren. Trotz aller Anstrengungen, die dieses ehrenamtliche Engagement mit sich bringt, sind sie motiviert, da viele der transportierten Güter den Menschen vor Ort als Hilfe zur Selbsthilfe dienen und einen positiven Einfluss auf die Orte ausüben, heißt es.

Die Entwicklung vor Ort

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit mehreren Orten in Rumänien konnten die Helfer die Entwicklungen vor Ort sehr gut beobachten. So haben die Helfer den Eindruck, dass der Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union für die Menschen vor Ort Verbesserungen gebracht hat. Nach wie vor sei aber insbesondere in den ländlichen Räumen noch viel Armut sichtbar.

Sarah Hagmann, Mitglied im Europaausschuss des Landtags, sagt: „Es ist beeindruckend, wenn Menschen sich über so viele Jahre hinweg ehrenamtlich engagieren, auch über unsere Region hinaus. Die eindrücklichen Schilderungen über die Entwicklungen zeigen mir, dass das Ehrenamt eine sehr sinnstiftende und für unsere Gesellschaft unschätzbare Tätigkeit ist. Dies ist gelebte europäische Integration und Solidarität, die gerade heute eine wichtige Symbolkraft hat.“

Helfer willkommen

Der Verein sucht für seine Arbeit weiterhin Helfer und freut sich über Spenden.