Regio Rumänienhilfe: Beeindruckt vom ehrenamtlichen Engagement der Helfer

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann hat den Verein Regio Rumänienhilfe in seinem Hilfsgüterlager in Blansingen besucht.
Bereits vor einigen Monaten war die Landtagsabgeordnete mit der Regio Rumänienhilfe im Austausch, als diese gerade eine Lösung suchte, um ihre monatlichen Transporte von Hilfsgütern nach Rumänien auch zukünftig zu gewährleisten. Nun ist es dem Verein nach einigen Hürden gelungen, einen Transporter anzumelden, der die Vereinsarbeit für die kommenden zehn Jahre sichern soll.