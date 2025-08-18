Tot aufgefunden: Junge Frau in Baselland war seit Februar vermisst

Seit Februar ist eine junge Frau vermisst worden. Nach Monaten der Suche nun die traurige Gewissheit: Sie ist tot.

Die Polizei Basel-Landschaft hatte um Mithilfe gebeten. Vermisst wurde seit Samstag, 15. Februar, eine Junge Frau in Müchenstein.

Die Frau wurde zuletzt um 10.30 Uhr zu Hause in Münchenstein gesehen. Danach entfernte sie sich mutmaßlich in Richtung Tramhaltestelle „Heiligholz“ in Münchenstein.

Nach Monaten der Suche ist sie nun tot aufgefunden worden, teilt die Polizei am Montag mit. Demnach bestünden keine Anhaltspunkte für eine Dritteinwirkung.