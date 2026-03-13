Regierungspräsidium Freiburg: Bürokratieabbau darf nicht um jeden Preis umgesetzt werden

Freiburgs Regierungspräsident Carsten Gabbert hält nichts von Bürokratieabbau mit der Kettensäge. Man müsse Prozesse gezielt verbessern.
Bürokratieabbau ist ein Thema, was Bürger und Behörden landesweit umtreibt. Ein beliebtes Ziel solcher Debatten waren und sind in Baden-Württemberg die Regierungspräsidien (RP) als Mittler zwischen der Landesregierung in Stuttgart und den einzelnen Regionen im Land. Zuletzt hat die FDP im vergangenen Herbst das Thema wieder hervorgeholt und die Abschaffung der Regierungspräsidien in Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe und Freiburg gefordert. Carsten Gabbert (Grüne), seit rund zwei Jahren in Freiburg als Regierungspräsident im Amt, hält von solchen Radikalforderungen wenig. Gerade in Südbaden, weit weg von den Schaltstellen der Landeshauptstadt, sei es gut, fachliche Expertise gebündelt unter einem Behördendach anbieten zu können.