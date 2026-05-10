Regierungspräsident in Tübingen: Klaus Tappeser geht in den Ruhestand

Zehn Jahre lang war Klaus Tappeser Regierungspräsident, davor unter anderem Landtagsabgeordneter der CDU und Oberbürgermeister von Rottenburg. Nun geht er in den Ruhestand.
An der Spitze des Regierungspräsidiums Tübingen steht ein Wechsel an. Nach zehnjähriger Amtszeit wird Regierungspräsident Klaus Tappeser (CDU) in den Ruhestand treten. Wann genau der politische Beamte aufhört, steht noch nicht fest. Sein Arbeitsvertrag endet auf jeden Fall am 31. Juli – fünf Tage später wird der Rottenburger 69 Jahre alt. Möglicherweise lässt er sich noch einige Wochen früher ablösen.