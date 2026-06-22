Der britische Premier soll am Wochenende auf seinem Landsitz in sich gegangen sein. Zu welcher Entscheidung ist er gekommen? Britische Medien berichten von einer klaren Tendenz.
London - Der britische Premierminister Keir Starmer steht Medienberichten zufolge unmittelbar vor dem Aus. Der Labour-Politiker werde möglicherweise schon heute einen Zeitplan für seinen Rücktritt bekanntgeben, schrieb unter anderem die Zeitung "The Times". Der Sender Sky News berichtete, auch Außenministerin Yvette Cooper als eine der ranghöchsten Ministerinnen habe Starmer inzwischen dazu aufgefordert.