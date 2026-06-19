Katar schenkt der US-Regierung einen Jumbojet – einfach so? Donald Trump versteht die Aufregung nicht. Kurz vor der Überführung in die aktive Regierungsflotte zeigt er sich begeistert vom Jet.
Washington - Trotz Korruptionsvorwürfen hat US-Präsident Donald Trump einen vom Golfemirat Katar geschenkten Jumbojet als künftige Regierungsmaschine vorgestellt. "Das andere Flugzeug war etwa 35 Jahre alt, und es war an der Zeit", sagte der sichtlich begeisterte Trump auf einem Podium vor der Maschine vom Typ Boeing 747.