Regierungsbildung: SPD-Chef: Pistorius ausgezeichneter Verteidigungsminister

Berlin - Bleibt Boris Pistorius auch in einer neuen Bundesregierung Verteidigungsminister? SPD-Chef Lars Klingbeil hielte ihn für eine ausgezeichnete Wahl. "Ich habe doch schon öffentlich deutlich gemacht: Wir sind sehr, sehr froh, dass Boris Pistorius bei uns im Team dabei ist", sagte Klingbeil in der ARD-Sendung von Caren Miosga. "Der ist ein ausgezeichneter Verteidigungsminister."

Auf die Nachfrage, ob er wolle, dass Pistorius Verteidigungsminister bleibe, erklärte Klingbeil: "Diese Sätze gesagt, kann sich jeder jetzt den Rest denken. Aber wir sind froh, dass Boris Pistorius bei uns ist."

Klingbeil verteidigte zudem seine Co-Parteichefin Saskia Esken gegen öffentliche Kritik. Er finde das unfair, betonte der 47-Jährige. Er arbeite sehr eng, vertrauensvoll und gern mit Esken zusammen. Wer in die Regierung gehe und wer in der Fraktion eine Aufgabe übernehme, das werde entschieden, wenn ein Koalitionsvertrag stehe, betonte Klingbeil zugleich. Auch zu seiner eigenen Zukunft wollte er sich nicht äußern.