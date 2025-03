Regierungsbildung: Union und SPD erzielen Durchbruch in Sondierungsgesprächen

Union und SPD erzielen Durchbruch in Sondierungsgesprächen

1 Haben sich in vielen Punkten geeinigt: CDU, CSU und SPD. Foto: Michael Kappeler/dpa

Erst die schwierigen Finanzfragen, jetzt Migration und Wirtschaft. Union und SPD sind sich in den schwierigsten Streitfragen einig. Jetzt geht es ins Detail.









Berlin - Knapp zwei Wochen nach der Bundestagswahl haben sich die Spitzen von Union und SPD in den zentralen Streitfragen geeinigt und wollen nun konkrete Koalitionsverhandlungen über eine Regierungsbildung aufnehmen. Man habe "in einer ganzen Reihe von Sachfragen Einigkeit erzielt", sagte Unions-Fraktionschef Friedrich Merz nach der entscheidenden Beratungsrunde in Berlin.