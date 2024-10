Regierungsbildung in Thüringen: SPD berät über Sondierungsergebnisse in Thüringen

1 Die Sondierungsgespräche für eine Brombeer-Koalition in Thüringen sind abgeschlossen. Noch sind Fragen offen. Foto: Martin Schutt/dpa

Die CDU will Verhandlungen für eine Brombeer-Koalition in Thüringen starten, die Wagenknecht-Partei bremst noch. Nun ist die SPD als dritter Partner am Zug.









Erfurt - Die Sondierungsverhandlungen von CDU, BSW und SPD in Thüringen sind zu Ende - ein Streitthema bleibt. Nachdem sich die CDU einstimmig für Koalitionsverhandlungen ausgesprochen hat und das Bündnis Sahra Wagenknecht sie an eine Bedingung knüpfte, ist am Samstag die SPD am Zug. In Erfurt kommt der Landesvorstand der Sozialdemokraten zusammen. Er will über die Ergebnisse mehrerer Sondierungsrunden der drei Parteien beraten. Ob auch eine Entscheidung zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen fällt, sei offen, hieß es aus Vorstandskreisen der SPD.