Der Unmut über die Regierung ist groß, aber die Altkanzlerin mahnt zur Fairness. Was Arbeitgeber und Kommunen jetzt fordern - und die Koalition vorhat.
Berlin - Angesichts des Unmuts in großen Teilen der Bevölkerung über die Arbeit der Bundesregierung hat Ex-Kanzlerin Angela Merkel zur Fairness gegenüber Schwarz-Rot aufgerufen. "Jeder Bürger sollte mit Maß und Mitte - das waren immer meine Lieblingsworte - versuchen, das, was die Regierung schon geschafft hat, zu ermessen", sagte die einstige CDU-Vorsitzende dem Nachrichtenmagazin "Focus". "Es ist ja nicht so, dass da gar nichts passiert ist."