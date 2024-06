Regierung: Niederlande auf radikal-rechtem Kurs

1 Legte einen Großteil seiner Forderungen auf Eis: Geert Wilders. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Den Haag - Ungläubig fasst sich Geert Wilders in den platinblond gefärbten Haarschopf und führt einen kleinen Freudentanz auf. Das war am 22. November. Der radikal-rechte Populist (60) war mit seiner Partei für die Freiheit (PVV) stärkste Kraft bei der Parlamentswahl in den Niederlanden geworden. Nach gut 20 Jahren in der Opposition stand der Rechtsaußen vor seinem großen Triumph: Er konnte mitregieren.