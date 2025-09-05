Regierung in Großbritannien: Am Ende blieb Angela Rayner nur die Kapitulation

Am Ende sah sich Angela Rayner schlicht zur Kapitulation gezwungen. Nach tagelangem Ringen um ihre Position in der Führungsspitze der Labour-Regierung Keir Starmers trat Großbritanniens Vize-Premierministerin am Freitag von ihrem Amt zurück. Zugleich gab sie ihre Rolle als Wohnungsministerin und ihren Posten als stellvertretende Parteichefin auf. Zum Verhängnis war ihr geworden, dass sie sich in eine Steueraffäre verwickelt hatte, die immer mehr zum Problem der Regierung wurde. Sie selbst hatte eingeräumt, beim Kauf einer Wohnung im Küstenstädtchen Hove im Mai zu wenig Steuern bezahlt zu haben.

Grund für den „bedauerlichen“ Irrtum sei gewesen, dass sie falschem Experten-Rat gefolgt sei, sagte sie. Als sie dann nach weiteren Erkundigungen die richtigen Auskünfte erhalten habe, sei sie damit sofort an die Öffentlichkeit gegangen und habe außer dem Steueramt auch die Regierungsstelle für ministerielle Standards davon informiert.

„Steuerschwindlerin“-Schmierereien an Rayners Wohnung

Der Leiter der Stelle, Sir Laurie Magnus, befand freilich am Freitag, dass sich Angela Rayner bei aller persönlichen Integrität „nicht sorgsam genug“ verhalten habe. Damit habe sie gegen die Ansprüche verstoßen, die an eine Ministerin gestellt würden.

Oppositions-Politiker waren von Anfang an davon ausgegangen, dass Rayner gehofft hatte, 40 000 Pfund weniger an Steuern abzuführen, als es ihre Pflicht gewesen wäre. Tory-Oppositions-Führerin Kemi Badenoch hatte Rayners Rücktritt gefordert und Labour-Premier Starmer vorgehalten, er hätte seine Stellvertreterin längst entlassen müssen, habe aber „nicht den Mumm dazu“ gehabt. Die Affäre erwies sich für die Regierung als umso gravierender, als Rayner selbst seit Jahren ein strenges Vorgehen gegen Personen und Firmen verlangt, die Steuern hinterziehen. Am Dienstag schmierten Unbekannte das Wort „Steuerschwindlerin“ auf Rayners Wohnung in Hove. Starmer, der seine Stellvertreterin anfangs noch nachdrücklich verteidigt hatte, sah sich zuletzt nicht mehr in der Lage, sie im Amt zu halten.

Ex-Gewerkschafts-Funktionärin aus armen Verhältnissen

Für die eh schon schwer ins Trudeln gekommene Labour Party schafft Rayners Rücktritt von allen Ämtern zusätzliche Probleme. In der links orientierte früheren Gewerkschafts-Funktionärin aus armen Verhältnissen sahen Parteigenossen ein wichtiges Gegengewicht zur mittelständischen Erscheinung des zugeknöpften Premierministers und seiner Schatzkanzlerin Rachel Reeves, einer früheren Nationalbank-Ökonomin.

Rayner machte nie einen Hehl aus ihrem Denken und ihren Gefühlen. Während ihre Gegner sie oft extrovertiert fanden, genoss sie bei ihren Anhängern „in der Bewegung“ einen Ruf ausgesprochener Authentizität.

Aufgewachsen in einer Sozialwohnung im nordwestenglischen Stockport, und bereits Mutter mit 16 Jahren, blickte Angela Rayner auf eine schwierige Kindheit und Jugend zurück. Von ihren eigenen drei Kindern ist eines schwer behindert. Sie selbst begann beruflich als Pflegerin, bevor sie sich gewerkschaftlich betätigte und in die Politik ging.

Rechtspresse attackierte Rayner erbarmungslos

Ihr Privatleben, mit allem Auf und Ab, ist in den britischen Medien über die Jahre vor einem Millionenpublikum genüsslich ausgebreitet worden. Die Rechtspresse attackierte sie erbarmungslos. Als Starmer 2020 zum Parteichef und sie zugleich zu seiner Stellvertreterin gewählt wurde, kam es schnell auch zu Spannungen. Einmal, noch als Oppositionsführer, suchte Starmer sie sogar ins politische Abseits zu drängen – was ihm allerdings nicht gelang.

In der Folge hatten beide jedoch nach und nach zu einer besseren Zusammenarbeit gefunden. Und seit der Regierungsübernahme durch Labour im vorigen Sommer gab es kaum Reibung zwischen dem Regierungschef und seiner Nummer Zwei. Labour-Insider heben heute hervor, wie hilfreich es Starmer fand, dass zu Zeiten neuer Konflikte zwischen ihm und der Fraktion Rayner bereitwillig als Mittlerin einsprang. Noch solle niemand ein Comeback der 45-jährigen Politikerin ausschließen, fanden die meisten Kommentatoren in London nach deren Rücktritts-Erklärung. Starmer erklärte, Rayner werde in der Partei weiter „eine wichtige Rolle spielen“.