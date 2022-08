5 Die Musiker heizen kräftig ein. Foto: Urban

Balingen - Das Messegelände Balingen hat sich von Donnerstag bis Samstag kurzerhand in eine Reggae-Hochburg verwandelt. Knapp 2000 Fans besuchten dort das erstmals in Balingen ausgerichtete "Keep It Real Jam"-Festival.

Nach Locationwechsel und Corona-Pandemie durfte das "Dancehall Festival" Nummer eins in Deutschland nach drei Jahren wieder die Tore öffnen. Zum achten Mal findet das "Keep It Real Jam" nun statt, bisher jedoch immer im Seepark Pfullendorf.

Sonne und Party

Drei Tage voller Sonne, Party und Entspannung liegen hinter den Festivalbesuchern. Höhepunkt war der Auftritt von Gentleman. Auf drei Bühnen, zwei Outdoor- und eine Indoor-Bühne, begeisterten rund 35 Künstlerinnen und Künstler das Publikum mit Reggae- und Dancehall-Musik.

Neben nationalen und internationalen Reggae- und Dancehall-Legenden waren auch lokale Newcomer mit von der Partie. Ein Highlight war der Auftritt von Headliner Gentleman, der in der Nacht auf Freitag mit dem Stuttgarter Soundsystem Jugglerz für ordentlich Stimmung sorgte.

Workshops geboten

Geboten war aber nicht nur Musik auf großen Bühnen, sondern auch Yoga-, DJ- und Tanzworkshops, ein Basar sowie ein Foodcourt, auf dem neben schwäbischen Klassikern auch jamaikanische und afrikanische Spezialitäten angeboten wurden. Am Samstagnachmittag wurde ein Tischtennisturnier ausgerichtet.

Weniger Besucher als gedacht

Trotz des, für die Größe des Festivals, hochkarätigen Line-Ups sei der Ticketvorverkauf nicht so gut gelaufen wie erhofft, informierte Fabian Fitz vom Organisations-Team. Ob die dreijährige Pause oder der Locationwechsel dafür verantwortlich sind, sei unklar. "Vermutlich beides", mutmaßte ein Festival-Stammbesucher aus Tübingen. Es sei zu wenig Werbung gemacht worden, kritisierte er zusätzlich.

Familiäre Atmosphäre

Der Tübingern war mit seinen Freunden bisher jedes Mal auf dem "Keep It Real Jam". Die Stimmung sei dieses Mal aber irgendwie anders gewesen: "Nicht schlechter, aber anders."

Ein Großteil der Besucher komme aus Deutschland, insbesondere Süddeutschland, aber es gebe auch internationale Gäste aus der Schweiz und Österreich, betonte Fitz. Anders als bei den meisten anderen Festivals seien auch Familien mit Kindern herz willkommen. Auf dem Festivalgelände war eine extra Kinderecke eingerichtet worden, und das abgegrenzte "Family-Camping" hatte für eine ruhige Übernachtungsmöglichkeit gesorgt.