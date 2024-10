Diana Schuler und Oliver Moosmann planen schon Teil vier der Veranstaltungsreihe, welcher nächstes Jahr am letzten Oktoberwochenende stattfinden soll.

Doch der Reihe nach: Den Auftakt machte „Not Jacob“ aus Rottweil. Von Anfang begeisterten die Jungs das Publikum mit Reggae und deutschen Texten. Sie spielen schon seit zehn Jahren zusammen und wissen, was gute Laune bedeutet.

Den Hauptact übernahmen „Das Kartoffel“ aus Schramberg. Die Ska-/Punkband überzeugt die Fans mit ihren deutschen Texten und ihrem Sound. Sie sind ein Garant für gute Stimmung, machen Spaß und laden ein, das Tanzbein zu schwingen. So kam es dazu, dass gegen Ende des Konzerts ein junger Fan über den Köpfen der Anderen durch die Masse getragen wurde – das sogenannte Crowdsurfing.

Vintage im Angebot

Untermalt wurde der Abend mit Klängen vom Schallplattenteller. Olaf von der „Black Forest Trojan Crew“ legte seine wundervollen Scheiben auf und somit wurde der Abend durch prima DJ Musik ergänzt.

Tag zwei begann schon um 15 Uhr – nach dem Ausschlafen konnte man für ein spätes Mittagessen im Welschdorf halt machen und sich für den weiteren Tag stärken oder einfach so kurz Halt machen.

Das Welschdorf hatte zu einem Vintage-Flohmarkt eingeladen. Der gesamte Platz auf der Terrasse hatte sich zu einem bunten Markt entwickelt. Spiderko – eine DJane aus Frankreich – legte dazu passende Musik auf.

Judge Dread überzeugten ihre Fans. Foto: Moosmann

Abends startete dann der internationale und großartige Ska-Circus – mit acht Musikern, welche in verschiedenen Formationen in drei Bands gespielt haben und ihre Songs zum Besten gaben. Angeregt durch die flotten Klänge und Gesänge blieb kein Tanzbein still und das mitunter weit angereiste Publikum (es wurden Leute aus Zweibrücken, Stuttgart und München im Publikum gesichtet) oder aus der Umgebung kamen voll auf ihre Kosten.