38 Die Anhänger des Reggae- und Dancehall-Festivals kommen aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Während auf dem Campingplatz gechillt wird, geht es auf dem Festivalgelände richtig rund – auch mit Tanzkursen und Yoga-Stunden. Foto: Engelhardt

Das Reggae-Festival "Keep it real Jam" sorgt seit Donnerstag für viel Musik und gechillte Atmosphäre auf und neben dem Messegelände in Balingen. Noch bis Sonntagfrüh feiern die Fans sich und ihre Stars der Szene.















Balingen - Ein laues Lüftchen weht über den Parkplatz der Sparkassenarena am Freitagnachmittag. Hier dürfen die Camper und Wohnmobile der Festivalbesucher bis Sonntag Station machen. Es geht entspannt zu, ganz entspannt. Während die DJs auf dem Festivalgelände den zweiten Festivaltag langsam in Gang bringen, ist hier noch alles ruhig – aber nur fast. Denn während die einen Festivalbesucher noch sprichwörtlich an der Matratze horchen, gibt es ein paar Meter weiter muntere Trinkspielchen wie Beer Bong und Co.