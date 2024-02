Reges Interesse im Ausschuss: Stadträte sind für einen Schulneubau im Lahrer Osten – mit einem Aber

1 Gut 40 Interessierte lauschten dem Austausch über einen möglichen Schulneubau. Foto: Bender

Die Stadträte sind sich einig: Im Lahrer Osten herrscht dringender Handlungsbedarf, der Neubau einer Schule in den Breitmatten soll forciert werden. Doch es gelte, die Finanzen im Blick zu behalten.









Link kopiert



Das Interesse der Bürger an einer Sitzung des Sozialausschusses war selten so groß: Rund 40 Eltern waren am Mittwochabend in den Gemeinderatssaal gekommen, Bürgermeister Guido Schöneboom schleppte persönlich weitere Stühle heran, da die vorhandenen nicht ausreichten. Erst am Montag hatte die Verwaltung bekanntgegeben, den Punkt „Schul- und Kitasituation im Lahrer Osten“ öffentlich zu thematisieren.