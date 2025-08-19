Regenwasser im Wert von 15 Cent: Britische Zeitung berichtet über kuriosen Diebstahl in Spaichingen

In Spaichingen zapft eine Frau heimlich Wasser aus der Regentonne ihres Nachbarn. Die Polizei ermittelt - und sogar eine britische Tageszeitung berichtet darüber.
Anfang August veröffentlicht das Polizeipräsidium Konstanz einen skurrilen Diebstahl in Spaichingen, der nicht nur in den sozialen Medien für Aufsehen sorgt. Auch zahlreiche deutsche Medien greifen das Thema auf und diskutieren über die sprichwörtliche schwäbische Sparsamkeit. Inzwischen hat der Vorfall sogar internationale Aufmerksamkeit erregt: Die britische Tageszeitung „The Guardian“ berichtet ebenfalls darüber.