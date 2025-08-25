1 Michael Ortlieb Foto: Bernhard Konrad Nachdem die Lörracher Feuerwehr von einem Starkregenereignis betroffen war, ist die Bestandsaufnahme abgeschlossen. Kommandant Michael Ortlieb erläutert die Situation.







Nachdem die Lörracher Feuerwehr am Donnerstagabend von einem Starkregenereignis betroffen war, ist die Bestandsaufnahme der Situation abgeschlossen. „Technisch ist alles in Ordnung“, sagte Feuerwehrkommandant Michael Ortlieb am Montag zur Situation in der Feuerwache. Als Ursache hat sich seine Anfangsvermutung erhärtet: Verantwortlich für den Wassereintritt in die Fahrzeughalle, den Werkstattbereich und den Aufzugsschacht war wohl eine defekte Rückschlagklappe in einer Abwasserleitung. Der Schaden werde behoben, nun müsse der Umfang der hierfür notwendigen Arbeiten geprüft werden, sagte Ortlieb. Nachdem die betroffenen Flächen gereinig worden waren, wurden zusätzlich Desinfektionsmaßnahmen vorgenommen, weil es sich beim Wassereintrag um Abwasser handelte, sagte der Feuerwehrkommandant. Er geht – Stand Montagmittag – davon aus, dass insgesamt Kosten in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags entstehen.