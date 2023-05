1 Trotz regnerischem Wetters und des menschenleeren Schwimmbeckens ist Bademeister Bob Jones mit Blick auf den Sommer im Terrassenbad zuversichtlich. Foto: Piskadlo

Das Lahrer Terrassenbad hat am Montag zum ersten Mal im Jahr 2023 seine Tore geöffnet. Die Becken blieben aufgrund der Witterung aber noch leer. Für Bademeister Bob Jones ist das jedoch „ein Vorteil“.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Klares Wasser in den Becken, bereitgestellte Liegestühle und gepflegte Grünflächen – das Lahrer Terrassenbad startete am gestrigen Montag in die diesjährige Badesaison. Doch trotz der guten Vorbereitung blieb der große Ansturm beim Besuch unserer Redaktion am Montagmorgen aus. Der Grund liegt auf der Hand: Wer an diesem Tag Schwimmen gehen wollte, wurde bereits vom Regen durchnässt, bevor er überhaupt das Becken erreichen konnte.