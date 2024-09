Regen sorgt für ordentlich Matsch: Noch nie so viel los beim „Muddy Älbler“ in Straßberg

Wenn auch das Wetter nicht so gut war wie in den vergangenen Jahren - im Vorjahr hatte es rund 30 Grad, in diesem Jahr etwa ein Drittel davon - war der „Muddy Älbler“ auch diesmal wieder ein Spaß für alle Freunde matschiger Hindernisläufe. 3,5 Kilometer mussten die rund 920 Teilnehmer den Berg hinauf- und wieder hinabrennen.

Neben den rund 200 Höhenmetern, die es zu bewältigen galt, sorgten auch verschiedene Hindernisse für besonderen Spaß. Eine Runde war Pflicht für jeden, ganz harte Sportler quälten sich bis zu fünfmal über den Rundkurs und überwanden so mehr als 17 Kilometer, 1000 Höhenmeter und 65 Hindernisse.

Viel Matsch und viele Hindernisse

Das kalte und verregnete Wetter kam den Veranstaltern des Ski-Clubs Truchtelfingen zu Gute: War in den vergangenen Jahren doch eher der Staub auf der Strecke ein Problem, sorgte in diesem Jahr der Wettergott für den nötigen Matsch.

An einem langen Seilzug den Berg hinauf und über diverse Reifen ging es bis ganz nach oben, wo das „Dreckloch Delüx“ auch den letzten Läufer in einen grauen Schlammhaufen verwandelte. Danach ging es ein steiles Gefälle nach unten, wo dann ein Berg aus alten Reifen wartete, den es matschig, klitschig und teilweise mit eingeschränkter Sicht zu durchqueren galt. Weiter ging es dann über einen hölzernen Dachstuhl durch die „Nebelhöhle“ zurück ins Tal. Zu guter Letzt wartete unten am Ziel die „Ranza Wäschalag“ - eine sprudelnde Sprinkleranlage, die den Läufern den gröbsten Schmutz vom Körper wusch, damit sie danach ihre Teilnehmermedaille in Empfang nehmen konnten.

Auch Teilnehmer aus der Schweiz waren am Start

Marco Weber, Vorsitzender des Ski-Clubs Truchtelfingen, zog am Abend ein durchweg positives Fazit. Es sei noch nie so viel los gewesen wie in diesem Jahr. Auch das Lob der Teilnehmer sei noch größer gewesen als sonst. Diese - darunter auch Menschen aus der Schweiz - lobten vor allem die Startertüten mit verschiedene „Goodies“ der Sponsoren.

Aufgrund der positiven Resonanz haben die Verantwortlichen auch schon den nächsten „Muddy Älbler“ geplant: Am 21. September 2025 soll es in die nächste Runde gehen.