1 Ein großer Teil des Wasserbedarfs im Lahrer Stadtparks wird aus dem parkeigenen Tiefbrunnen gedeckt. Das weiß auch dieser Pfau zu schätzen. Foto: Terkowsky

Niederschlag ist kostbar. Deshalb wird er in Lahrs grüner Oase zur Bewässerung genutzt – nach Ansicht von Richard Sottru, Leiter der Abteilung Öffentliches Grün und Umwelt, kann das als Vorbild dienen.









Tausende Tulpen strecken ihre Blüten in die strahlende Sonne, es duftet nach Frühling. Dazu umrahmt ein sattgrüner Rasen die zahlreichen Büsche und Sträucher, mächtige Bäume spenden Schatten, im Hintergrund plätschern beruhigend Wasserspiele. Und Wasser ist auch das Stichwort, zu dem Richard Sottru, Leiter der Abteilung Öffentliches Grün und Umwelt bei der Stadt Lahr, im Gespräch mit unserer Redaktion in dieser malerischen Idylle im Stadtpark berichtet. Es geht um Niederschlag – oder besser gesagt um fehlenden Niederschlag und die effiziente Verwendung dessen, was da ist.