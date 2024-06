So kommt Tempo 30 auf der B415 in Lahr im Umland an

1 Nicht nur in Kuhbach und Reichenbach, auch in der Lahrer Tiergartenstraße gilt bald Tempo 30 Foto: Baublies

Es ist offiziell: Auf der B 415 in Lahr, Kuhbach und Reichenbach gilt ab September Tempo 30. Im Umland, etwa in Schuttertal und Ettenheim, kommt das nicht gut an, doch die Bürgermeister zeigen Verständnis. Nicht so Kuhbachs Ortsvorsteher. Unsere Redaktion hat die Reaktionen gesammelt.









„Zum Schutz der Gesundheit ihrer Bürger wird die Stadt Lahr entlang der Ortsdurchfahrten der B 415 in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen Kuhbach und Reichenbach Tempo 30 anordnen“, gibt die Stadt Lahr am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. Damit ist offiziell, was sich zuletzt abgezeichnet hat und was am Wochenende von Bürgermeister Guido Schöneboom bestätigt wurde (wir berichteten).