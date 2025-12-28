Regeln in Schopfheim: Das gilt für das Feuerwerk in der Silvesternacht

Klare Regeln und hohe Strafen bei Verstößen gibt es in Schopfheim in Sachen Feuerwerk. Hier ein Überblick.
Die Stadtverwaltung Schopfheim weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Kategorie II (dazu zählen Raketen, Batterien, Böller) gemäß Paragraf 23 Abs. 2 der 1. Sprengstoffverordnung ausschließlich am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt ist. Außerhalb dieses Zeitraums ist das Zünden von Feuerwerk verboten. Verstöße stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können mit Bußgeldern geahndet werden. Diese Regelung gelte nicht für Personen mit entsprechender behördlicher Erlaubnis, heißt es in der Mitteilung der Stadt.