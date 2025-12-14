Regeln im Amtsgericht VS: Mit Gras durchs Gericht? Lieber nicht!

Am Eingang des Amtsgerichts VS hängt ein Hinweis zum Umgang mit Cannabis. Warum wurde das nötig? Gab es einen konkreten Anlass? Gerichtssprecher Lipp erklärt’s.
Wer das Amtsgerichtsgebäude in Villingen in der Niederen Straße betritt, sieht den Hinweis direkt: An der gläsernen Eingangstür, die nach der Pforte ins Innere führt, hängt eine Hausverfügung zum Umgang mit Cannabis aus. Sie weist darauf hin, dass das Mitführen beziehungsweise Konsumieren von Cannabis und verbotenen Betäubungsmitteln im Dienstgebäude untersagt ist und dass nur unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen gelten.Das Verbot gelte „für Bedienstete wie Besucher gleichermaßen“, wird da dann auch noch klargestellt.