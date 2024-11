„Regatta der Eisernen“ auf dem Bodensee: Wettkampfboot kentert auf Bodensee - zwei Segler tot

1 Zwei Segler konnten nur noch tot aus dem Bodensee geborgen werden. Foto: dpa

Eigentlich wollen die zwei Segler bei einer Regatta mitmachen. Aber bereits auf dem Weg zu dem Wettbewerb auf dem Bodensee geht etwas schief. Ihr Boot kentert. Erst Stunden später gibt es Gewissheit.









– Auf dem Weg zu einer Regatta auf dem Bodensee sind zwei Segler tödlich verunglückt. Die Männer wurden am Samstagmittag im See vor Münsterlingen in der Schweiz gefunden, wie Ermittler mitteilten. Sie hätten nur noch tot geborgen werden können. Die 38 und 39 Jahre alten Segler waren nach Angaben des Ausrichters auf dem Weg zur „Regatta der Eisernen“. Der für Samstag geplante Wettbewerb war wegen des Unglücks abgesagt worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.