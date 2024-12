Refugio in Hechingen: Drei-Gänge-Menü macht die Feiertage zu kulinarischem Leckerbissen

1 Mbye „Mike“ Jahateh und Hussain Salan bekochen die Gäste des Refugios über die Weihnachtsfeiertage. Foto: Benjamin Roth

Allein muss in Hechingen niemand die Feiertage verbringen: Refugio-Chefkoch „Mike“ hat für die Tage ab dem 1. Weihnachtstag bis Dreikönig ein Festtagsmenü konzipiert. An Heiligabend wird an die große Tafel eingeladen. Zum Essen gibt es eine Überraschung.









Das Refugio am Obertorplatz hat auch über Weihnachten, Silvester und Dreikönig geöffnet und wartet für Besucher gar mit einem Festtagsmenü auf. Die Idee: „Niemand muss an Weihnachten alleine sein“, so Refugio-Leiterin Almut Petersen. Natürlich dürfe man aber auch die ganze Familie mit an den Obertorplatz bringen und sich dort von Chefkoch Mbye „Mike“ Jahateh und den weiteren Bewohnern verwöhnen lassen.