Reformvorhaben von Schwarz-Rot: Gewerkschaften und Arbeitgeber beraten mit Kanzleramtschef

Luigi Pantisanos linke (Un)Sprache Warum „Faschismus“-Vergleiche in der Politik nichts zu suchen haben

In der politischen Debatte kommt der „Faschismus“-Begriff manchen - wie dem neuen Linken Co-Chef Luigi Pantisano - schnell über die Lippen. Wir erklären, was Faschismus ist, was ihn vom Nationalsozialismus unterscheidet und warum solche Schlagwörter in der Politik immer wieder als Totschlagargument verwendet werden.