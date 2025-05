Reform für Passbilder: Hechinger Fotograf fürchtet um „wichtigen Grundumsatz“

1 Martin Keidel führt das Fotostudio Keidel in Hechingen in der fünften Generation. Foto: Benjamin Roth

Wer seit dem 1. Mai Ausweisdokumente beantragen möchte, benötigt ein Passbild in digitaler Form. Dieses kann künftig auch im Bürgerbüro gemacht werden. Fotografen wie Martin Keidel aus Hechingen befürchten erhebliche Umsatzeinbuße.









Ein Drittel der Kunden von Martin Keidel kommt derzeit in sein Fotostudio am Kirchplatz, um sich für Passbilder ablichten zu lassen. Dass dies ab dem kommenden August immer noch so sein wird, stellt Keidel im Gespräch mit unserer Redaktion stark infrage. Denn: Dann sollen Bürger, die im Hechinger Bürgerbüro Ausweisdokumente beantragen möchten, dort auch ein Passbild machen können. Dieser neue Service geht auf die am 1. Mai in Kraft getretene gesetzliche Regel zurück, dass Passbilder bei der Beantragung von Ausweisdokumenten digital vorliegen müssen.