Reform der Altersvorsorge: Wie Jung und Alt von den Rentenplänen betroffen sind

Die geplante Rentenreform soll jede und jeden betreffen - egal wie alt. Auf fast 80 Seiten hat die Rentenkommission Vorschläge aufgelistet, die es in sich haben. Was kommt auf die Generationen zu?
Berlin - Rentner und Beschäftigte, Jung und Alt - die von der Rentenkommission empfohlene Runderneuerung des Rentensystems beträfe fast jeden im Land. Nach der Übergabe des Konzepts am Dienstag ist die Koalition am Zug. Schwarz-Rot will den Vorschlag nach ersten Äußerungen etwa von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) umsetzen, auch wenn es bereits viel Kritik daran gibt. Eine vorläufige Fassung des 76-Seiten-Berichts zeigt die konkrete Bedeutung für die einzelnen Generationen: