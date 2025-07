Einige Veränderungen bezüglich ihrer Spielklasse gibt es bei den Schiedsrichtern aus dem Zollernalbkreis – und zwar im positiven Sinne.

So hat Achim Mauz als Erstplatzierter den Sprung von der Verbands- in die Oberliga geschafft. Er pfeift künftig also auch in der fünfthöchsten Liga. Oskar Diebold hingegen hat als Zweitplatzierter den Aufstieg in die Landesliga gepackt – zudem wird er auch in der DFB-Nachwuchsliga der A-Junioren an der Linie stehen. Zudem ist auch Jean-Marcel Kirigenda der Sprung in die Bezirksliga gelungen (als Siebtplatzierter).

Weiter in der Oberliga

Das war es aber noch nicht mit den guten Neuigkeiten aus Sicht der hiesigen Schiedsrichtergruppe. Maurice Rummel wird auch in der kommenden Saison in der Oberliga an der Pfeife sein. Ihm gelang als Sechster der „Klassenerhalt“. Obmann Jonas Toranzo bleibt als Fünfter weiter in der Landesliga.

Eine Liga höher und damit in der Verbandsliga ist Justin Volz aktiv und wird dort auch weiterhin im Einsatz sein. Außerdem wird in der A-Junioren DFB-Nachwuchsliga Spiele leiten und in der Regionalliga als Schiedsrichterassistent fungieren.