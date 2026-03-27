Rednerin mit Botschaft: Die Scham muss die Seite wechseln – Fernandes bei Demo

Wut, Mut und Solidarität in Hamburg: Mehr als 17.000 Menschen fordern größere Anstrengungen im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen. Welche Forderungen und Stimmen die Kundgebung prägten.
Hamburg - Tausende Menschen haben bei einer Demonstration in Hamburg mehr Schutz für Opfer von Gewalt gegen Frauen gefordert. "Es reicht! Die Scham muss die Seite wechseln", war auf Plakaten zu lesen. Überraschend trat am Donnerstagabend Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes als Rednerin auf. Die Aktion am Rathausmarkt wurde unter anderem von der Klimaaktivistin Luisa Neubauer und der Kolumnistin Alexandra Zykunov unterstützt.