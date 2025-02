Reden und Musik zum Nachdenken: So lief die Demo gegen den Rechtsruck auf dem Lahrer Rathausplatz

Polizei nennt Hintergründe Nicht nur in Nonnenweier, auch in Lahr wurden Waffendepots gefunden

Details zu den Granatensprengungen in Nonnenweier: Der Fund war Teil einer Durchsuchungsaktion in und um Lahr. Fünf Menschen wurden festgenommen. Was sie mit der Munition vorhatten, bleibt unklar.