2 Lisa Haag (von links), Leon Schwall, Peter Kraus und Sabine Pegler legten am Horber Marktplatz einen kleinen Zwischenstopp ihrer Tour ein und sprachen mit unserer Redaktion. Foto: Gezener

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Zu viert radeln sie auf ihren Tandems durch den Südwesten: Lisa Haag, Sabine Pegler, Leon Schwall und Peter Kraus setzen sich im Rahmen der "Mut-Tour" für weniger Angst und Scham im Umgang mit Depressionen ein – und fordern mehr Mut.

Horb - "Mittlerweile geht es mir wieder richtig gut", sagt die 54-jährige Sabine Pegler vor dem Rathaus-Gebäude am Horber Marktplatz. Doch gut ging es ihr in der Vergangenheit nicht immer. Pegler war selbst einmal an einer Depression erkrankt, die auch ärztlich diagnostiziert wurde, worauf sie sich in Behandlung begab. "Ich war in der Reha, die mir sehr gut getan hat", berichtet die Frau aus Berlin. "Bei meinen Arbeitskollegen waren die Depressionen aber noch viel ausgeprägter als es bei mir der Fall war. Ich war vergleichsweise nur am Rande betroffen", erinnert sich die als Medizinisch-Technisch Laboratoriumsassistentin (MTLA) angestellte Berlinerin.

Angebot wählen

und weiterlesen. Unsere Abo-Empfehlung: Probeabo Basis 0,00 € Alle Artikel lesen. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € mtl. *

Jederzeit kündbar Jetzt kostenlos testen Jahresabo Basis 69,00 € * Alle Artikel lesen. Ein Jahr zum Vorteilspreis

Danach jederzeit kündbar Jetzt bestellen Bereits Abonnent? Einloggen