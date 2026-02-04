Redaktion ist bei Suche dabei: DRK-Hunde üben im Europa-Park, vermisste Menschen zu retten

Ortsverbände verschiedener Rettungsdienste trainierten im Europa-Park das Aufspüren von vermissten Menschen. Unsere Redaktion hat die Vierbeiner bei der Suche begleitet.
Einmal im Jahr, wenn der Europa-Park seine Tore für die regulären Besucher geschlossen hat, tönt das Gebell von Hunden durch die menschenleeren Attraktionen des Freizeitparks. Doch es sind keine gewöhnlichen Hunde, die mit ihren Besitzern an diesem nebligen Morgen Gassi gehen, sondern Rettungshunde des Roten Kreuzes und anderer Kreisverbände. Mehr als 250 von ihnen übten im geschlossenen Europa-Park mit ihren Führern das Aufspüren von vermissten Personen in den stillgelegten Themenbereichen des Parks.