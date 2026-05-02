Redaktion hat sich umgehört: Können Arbeitnehmer im Raum Lahr auf 1000-Euro-Prämie hoffen?

Wer wird die von der Regierung beschlossene Entlastungsprämie erhalten? Diese Frage stellen sich zurzeit viele Beschäftigte. Unsere Redaktion hat große Arbeitgeber befragt.
Es seien schwierige Zeiten für die Unternehmen, sagte Ralf Leser, Chef der Firma Leser und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Lahrer Mittelständischer Industrieunternehmen, in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Deshalb sehe er die steuerfreie Krisenprämie skeptisch. Die Regierung habe damit Erwartungen geweckt, deren Erfüllung aber bei anderen abgeladen.