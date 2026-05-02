Redaktion hat sich umgehört: Können Arbeitnehmer im Raum Lahr auf 1000-Euro-Prämie hoffen?

Wer wird die von der Regierung beschlossene Entlastungsprämie erhalten? Diese Frage stellen sich zurzeit viele Beschäftigte. Unsere Redaktion hat große Arbeitgeber befragt.

Es seien schwierige Zeiten für die Unternehmen, sagte Ralf Leser, Chef der Firma Leser und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Lahrer Mittelständischer Industrieunternehmen, in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Deshalb sehe er die steuerfreie Krisenprämie skeptisch. Die Regierung habe damit Erwartungen geweckt, deren Erfüllung aber bei anderen abgeladen.

Ob die Almi-Betriebe ihren Beschäftigten die 1000 Euro extra spendieren werden, vermöge er nicht zu sagen, dazu habe er noch kein Stimmungsbild eingeholt. Seiner Einschätzung nach könnten sich viele Firmen das aber nicht leisten, betont Leser. Ob sein Unternehmen die Prämie auszahlen wird, sei noch nicht entschieden.

Auch die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Südbaden hat mitgeteilt, dass zahlreiche mittelständische Betriebe in der Region die freiwillige Zahlung aktuell nicht stemmen könnten. Ihre Beschäftigten würden dann leer ausgehen. Statt einer Einmalzahlung forderte die MIT deshalb eine dauerhafte Senkung der Einkommensteuer und der Lohnnebenkosten. „Beschäftigte brauchen mehr Netto vom Brutto. Ihre Leistung muss sich lohnen. Fakt ist: Gerade Überstunden und Mehrarbeit, aber auch Sonderzahlungen schlagen sich in ihrem Geldbeutel nicht ausreichend nieder. Entlastung ist das Gebot der Stunde – für alle. Deshalb darf die Entlastungsprämie nicht zu einer Belastungsprämie von Mittelstand und Handwerk werden“, heißt es von der MIT Südbaden.

Herrenknecht und Schaeffler überlegen noch

Letztlich könnten nur große, finanzstarke Konzerne die Prämie zahlen, so die MIT weiter. Aber auch das ist offenbar nicht sicher. So teilte die Firma Schaeffler auf Nachfrage mit, eine mögliche Umsetzung prüfen zu wollen. Schaeffler habe seinen Mitarbeitern bereits 2023 und 2024 in mehreren Tranchen eine Inflationsausgleichsprämie bezahlt. „Dieser steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleich war Bestandteil des Tarifabschlusses, auf den sich Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie und die IG Metall Ende 2022 geeinigt hatten“, heißt es in der Antwort des Konzerns auf eine Anfrage unserer Redaktion.

Auch bei der Firma Herrenknecht wird derzeit geprüft, „ob und wie wir eine solche Zahlung an unsere Mitarbeiter realisieren“. Die Entlastungsprämie könne „ein sinnvolles Instrument sein, um die aktuell höheren Belastungen abzufedern“, teilt das Unternehmen unserer Redaktion mit.

Die Mitarbeiter des Ortenau-Klinikums können eher nicht damit rechnen, dass sie die 1000 Euro extra erhalten. Das Klinikum lässt wissen, dass „keine tariflichen Grundlagen im kommunalen öffentlichen Dienst bestehen, die eine entsprechende Zahlung vorsehen oder ermöglichen“. Die Beschäftigten hätten deshalb aktuell keinen Anspruch darauf. „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es daher keine Entscheidungsgrundlage für die Auszahlung einer solchen Prämie im Ortenau Klinikum“, heißt es in der Antwort an unsere Redaktion. „Wir werden die Entwicklung aufmerksam verfolgen und eine Bewertung vornehmen, sobald belastbare rechtliche, tarifliche und finanzielle Rahmenbedingungen vorliegen.“

Auch die Beschäftigten der Lahrer Volksbank müssen sich gedulden, ehe sie wissen, ob sie die 1000 Euro extra erhalten – ausgeschlossen ist es nicht, wie der Antwort des Vorstandsvorsitzenden Peter Rottenecker an unserer Redaktion zu entnehmen ist: „Über die steuer- und abgabenfreie Krisenprämie haben wir uns im Vorstand ausgetauscht. Eine Entscheidung haben wir aktuell noch nicht getroffen.“ Man nehme sich bewusst Zeit, das Thema differenziert zu prüfen.

„Klar ist auch, dass solche Maßnahmen immer im jeweiligen unternehmerischen Kontext bewertet und entschieden werden müssen“, so Rottenecker. Außerdem bestehe „kein unmittelbarer Entscheidungsdruck“, da die Peämie bis zum 30. Juni 2027 ausbezahlt werden könne. „Sobald wir zu einer Entscheidung gekommen sind, werden wir darüber informieren.“

Die Stadt betont die wirtschaftliche Lage

Die Sparkasse Offenburg-Ortenau äußert sich zurückhaltend zur Entlastungsprämie. „Als tarifgebundenes Unternehmen werden wir die Entscheidungen der Tarifpartner und der Sparkassenfinanzgruppe abwarten“, so das Kreditinstitut.

Eine ähnliche Auskunft kommt von der Lahrer Stadtverwaltung. „Als tarifgebundene Kommune orientieren wir uns an den Regelungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst“, heißt es aus dem Rathaus. Deshalb werde man die Prämie nur dann auszahlen, „sofern und sobald diese verbindlich in den Tarifvertrag aufgenommen wird“. Vor dem Hintergrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage sehe man „derzeit keine Möglichkeit, eine solche Prämie übertariflich zu gewähren“.

Beschluss im Bundestag

Der Bundestag hat in der Vorwoche den Weg für die geplante Entlastungsprämie in Höhe von bis zu 1000 Euro geebnet. Für die Maßnahme stimmten die Fraktionen von Union und SPD. Dagegen votierten AfD und Linke, die Grünen enthielten sich. Der Bundesrat muss noch zustimmen; die Abstimmung ist am 8. Mai. Für die Firmen wäre die Zahlung als Betriebsausgabe abzugsfähig, für die Arbeitnehmer steuerfrei. Die Entlastungsprämie ist allerdings keine Pflicht. Deswegen ist unklar, wie viele Unternehmen sich beteiligen werden.