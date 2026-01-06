Redaktion hat nachgefragt: Weshalb viele Buspassagiere in Lahr ratlos sind

In Deutschland ist laut Mobilitätsbarometer jeder Dritte unzufrieden mit dem ÖPNV. Wie ist die Lage in Lahr? Unsere Redaktion hat bei Passagieren nachgefragt.

Beim Einstieg in die Lahrer Linienbusse lässt sich immer wieder derselbe Dialog zu beobachten: „Entschuldigung, fährt dieser Bus in die Stadt?“ – so lautet die Standardfrage am Bahnhof, die der Fahrer mit einem kurzen Nicken oder mit dem Hinweis auf eine andere Linie beantwortet. Ähnlich klingt es beim Zusteigen am Rathausplatz, in der Goethestraße oder an der Lammstraße: „Fährt dieser Bus zum Bahnhof?“

Darin zeigt sich ein grundlegendes Problem, das nicht nur Lahr, sondern viele Mittelstädte in Deutschland betrifft: Zwar verfügen sie über eine Zuganbindung, die Bahnhöfe liegen jedoch häufig weit außerhalb des Stadtzentrums. Für viele Pendler bedeutet das: Wer am Bahnhof in Lahr ankommt, ist noch lange nicht am Ziel, sondern auf den Weitertransport mit dem Bus angewiesen. Am Busbahnhof fahren besonders zu Stoßzeiten viele Busse gleichzeitig ab – offenbar ist für viele Reisende aber nicht ersichtlich, wohin sie fahren.

Pendler-Frust: Für viele Pendler beginnt das Ärgernis bereits bei der Ankunft mit dem Zug, wenn sie mit ansehen müssen, wie ihnen der Anschlussbus vor der Nase wegfährt. Eine Frau, die einmal pro Woche nach Lahr kommt, reagierte gegenüber unserer Redaktion mit einer wegwerfenden Handbewegung, in der sich Wut wie Resignation ausdrückten. Dann sagte sie: „Wissen Sie, ich muss manchmal auch nach Müllheim – dort ist es noch viel schlimmer.“

Seitens der Stadt heißt es dazu, die Busse verkehrten nach einem festen Zeitplan, der nur geringe Wartezeiten zulasse – eine direkte Kommunikation mit der Bahn bei verspäteten Zügen sei nicht möglich. „Die Fahrer sind allerdings erfahren und wissen, welche Anschlüsse am Bahnhof knapp sind. Dann warten sie auch.“

Viele Fahrgäste schildern unserer Redaktion gegenüber aber ein anderes Bild. Aus ihrer Sicht nehmen die Busse am Lahrer Bahnhof kaum Rücksicht auf ankommende Zugreisende. Einige empfinden dies sogar als „absichtlich“. Dieselbe Pendlerin, die oben bereits ihren Frust geschildert hatte, hat gar den Eindruck: „Manchmal wirkt es fast so, als ob die Busse bewusst wegfahren.“

Fehlende Informationen an den Haltestellen: Manche Buspassagiere, mit denen unsere Redaktion gesprochen hat, monierten eine mangelnde Transparenz. Es kommt erschwerend hinzu, dass die SWEG nicht der einzige operative Betreiber in Lahr und Umgebung ist. Im Auftrag des Ortenauer Tarifverbunds (TGO) sind weitere Unternehmen wie Südwestbus (RVS) unterwegs. Auch für Touristen, die ohne Auto nach Lahr kommen, ist die Situation nicht einfach.

Insbesondere während der Chrysanthema fiel auf, dass Menschen, die sich nicht gut auskennen, den Fahrplan schlicht nicht verstanden. Ein allgemeines Problem dabei: Vor allem viele ältere Besucher der Blumenschau, die nicht immer ein Smartphone benutzen, sind häufig überfordert und finden kaum verständliche Informationen vor Ort.

Von der SWEG heißt es dazu: „Aufgrund der Komplexität des ÖPNV-Angebots geht der Trend jedoch klar zu den digitalen Angeboten, welche auch die nutzerfreundlichste Darstellung haben“, sagt Pressesprecher Christoph Meichsner.

Die SWEG verweist zudem auf die DFI-Displays, auf denen ankommende Zugpassagiere über die nächsten Buslinien informiert werden, während für Menschen, die aus dem Bus in den Zug wechseln wollen, die Infos für den folgenden Zugverkehr angegeben würden. Während der Chrysanthema seien zudem große Info-Tafeln am ZOB platziert worden, „auf denen, damit Komplexität reduziert wird, nur die Busse stehen, die ins Zentrum fahren“, so Meichsner.

Die Stadt möchte in Zukunft sowohl auf den Displays als auch in den Bussen besonders darauf hinweisen, welche Verbindungen Chrysanthema-geeignet sind: „Wir werden deutlichere Hinweise geben, von welchen Bussteigen aus Busse in Richtung Innenstadt und somit zur Chrysanthema fahren. In den Bussen selbst sollte künftig hinter der Windschutzscheibe und von außen sichtbar ein Hinweisschild „Chrysanthema“ sein.“

Angaben auf den Displays: Ein weiterer großer Kritikpunkt betrifft die Anzeigen an den Haltestellen. Die Angaben auf den LED-Displays würden oft nicht stimmen, hat unsere Redaktion immer wieder gehört: Busse haben Verspätung, doch das werde nicht angezeigt. Stattdessen würden Verbindungen einfach verschwinden, ohne dass überhaupt ein Bus gekommen sei.

Meichsner kann diese Kritik nicht nachvollziehen: Er erklärt, dass die digitalen Haltestellenanzeiger bei allen Bussen, die innerhalb der nächsten Stunde starten, die Abfahrtszeit in Echtzeit anzeigten. Dabei seien mögliche Verspätungen bereits eingerechnet.

Fehlende Informationen zu Aus- und Umsteigemöglichkeiten: Auch innerhalb der Busse fehlen aus Sicht vieler Fahrgäste wichtige Informationen. So fragte eine Leserin, warum es nicht möglich sei, im Bus per Durchsage darauf hinzuweisen, dass für Gäste des Stadtparks der Ausstieg an der Haltestelle Parktheater richtig sei – und eben nicht an der Haltestelle Stadtpark, wo es seit 1994 keinen Eingang mehr gibt.

Die Stadt Lahr will reagieren: „Wir werden die SWEG bitten, die automatische Ansage im Bus um den Zusatz „Ausstieg Stadtpark und Parktheater“ zu erweitern. Bei der Haltestelle „Goethestraße“ haben wir das bereits gemacht. Dort wird der Zusatz „Ausstieg Stadtmuseum“ durchgesagt. Die Fahrer sollen diese Aufgabe nicht übernehmen. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 wird die Haltestelle „Parktheater“ in „Parktheater/Stadtpark“ und die Haltestelle „Stadtpark“ in „Geigerstraße“ umbenannt.“

Passagiere monierten unserer Redaktion gegenüber auch, dass unzureichend auf Umstiegsmöglichkeiten hingewiesen werde. Eine Leserin berichtete zudem, dass sich die Direktverbindungen von Lahr nach Nonnenweier deutlich verringert hätten.

Wer heute nach Nonnenweier wolle, müsse auf der Busstrecke nach Altenheim teilweise in Allmannsweier umsteigen – dazu gebe es jedoch keinerlei Hinweise, weder an den Fahrplanaushängen noch im Bus.

Dieser Umstand ist der Verwaltung bewusst – dazu bräuchte es aber Monitore in den Bussen: „Dies müsste von der Stadt beauftragt und bezahlt werden und würde damit die Kosten für die Stadt erhöhen. Finanziellen Spielraum sehen wir dafür aktuell nicht“, heißt es.

Noch mehr Verwirrung

Der sogenannte Schlüsselbusverkehr ist andernorts kein eigener Linienname, sondern eine Einstufung für besonders wichtige Busverbindungen. Der Offenburger Schlüsselverkehr erschließt zum Beispiel die Innenstadt und die einzelnen Stadtteile. Die Endhaltestelle „Lahr Schlüssel“ hat ihren Namen dagegen vom gleichnamigen Gasthaus „Schlüssel“.