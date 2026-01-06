Redaktion hat nachgefragt: Weshalb viele Buspassagiere in Lahr ratlos sind

In Deutschland ist laut Mobilitätsbarometer jeder Dritte unzufrieden mit dem ÖPNV. Wie ist die Lage in Lahr? Unsere Redaktion hat bei Passagieren nachgefragt.
Beim Einstieg in die Lahrer Linienbusse lässt sich immer wieder derselbe Dialog zu beobachten: „Entschuldigung, fährt dieser Bus in die Stadt?“ – so lautet die Standardfrage am Bahnhof, die der Fahrer mit einem kurzen Nicken oder mit dem Hinweis auf eine andere Linie beantwortet. Ähnlich klingt es beim Zusteigen am Rathausplatz, in der Goethestraße oder an der Lammstraße: „Fährt dieser Bus zum Bahnhof?“