Red Bull vor Renn-Triple: Glock: Schlecht gelaunter Verstappen Worst-Case-Szenario

3 Viel Zeit zum Nachdenken bleibt Max Verstappen nicht mehr. Die Saison geht in die finale Phase. Foto: James Gasperotti/ZUMA Press Wire/dpa

Drei Rennen an drei Wochenenden - und die Möglichkeit, dass die WM entschieden wird. Aber schafft Max Verstappen es wirklich? Und was wäre, wenn es am Ende schiefgeht?









Austin - Nach Ansicht von Ex-Pilot Timo Glock haben die kommenden drei Formel-1-Rennen in Serie auch zukunftsweisenden Charakter für Max Verstappen und Red Bull. Rechnerisch ist der vierte WM-Triumph nacheinander für den Niederländer beim Großen Preis von Brasilien auf dem traditionsreichen Kurs in Interlagos am 3. November möglich.