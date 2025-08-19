Red Bull, Monster & Co. Stuttgarter Arzt: „Mit Energydrinks bescheißt man den Körper“
Bettina Hartmann 19.08.2025 - 06:00 Uhr
Energydrinks sind im Trend, vor allem bei jungen Leuten. Aber auch umstritten. Ein Stuttgarter Arzt erklärt, welche Folgen der regelmäßige Konsum hat.
Ob beim Lernen, Zocken oder auf Partys: Rund 60 Prozent aller Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren in Deutschland konsumieren Energydrinks wie Red Bull, Monster und Rockstar. Nach Angaben der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) täglich teils mehr als einen Liter der Zucker- und Koffeinbomben – mit Folgen für die Gesundheit, wie der Stuttgarter Mediziner Jörg Latus erklärt. Für den Chefarzt für Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie am Robert-Bosch-Krankenhaus steht daher fest: Es braucht mehr Aufklärung.