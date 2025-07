Die beiden Top-Clubs treffen am Samstag (15.30 Uhr) in Villingen in einem interessanten Testspiel aufeinander. Der FC 08 ist Gastgeber.

Mit einem Staraufgebot läuft RB Leipzig an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse in der Villinger MS Technolgie-Arena auf. Die Fußballfans in der Region sollten sich diesen Fußballleckerbissen nicht entgehen lassen. Ausrichter der Partie ist der FC 08 Villingen.

Solch eine Ansammlung an Stars gibt es nicht häufig in der Villinger MS Technologie-Arena zu sehen. Der niederländische Offensivkünstler und Nationalspieler Xavi Simons, der aktuell noch bei mehreren europäischen Spitzenclubs im Gespräch ist, ist ebenso dabei wie Stürmer Benjamin Sesko, der zuletzt unter anderem mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht wurde. Und mit Spannung wird auch der Auftritt des Transfercoups dieses Sommers, Andrija Maksimovic von Roter Stern Belgrad, erwartet, der zuletzt von mehreren europäischen Spitzenclubs gejagt wurde.

Viele Top-Spieler

Nicht fehlen dürfen aber auch so altbekannte RB-Namen wie der ungarische Nationalspieler und Verteidiger Willi Orban, der gemeinsam mit Torhüter Gulacsci bereits rekordverdächtige 10 Jahre bei RB ist, sowie der mehrfache deutsche Nationalspieler und Torjäger Timo Werner, dessen Zukunft bei RB auch noch offen ist. Gecoacht werden die Leipziger seit der neuen Saison von Ole Werner.

Zuletzt überzeugte in einem Testspiel gegen Meuselwitz (3:0) vor allem der erst 18-järhige Neuzugang Yan Diomande, der aus der spanischen La Liga kam.

FC Toulouse

Aber auch der FC Toulouse reist mit einer hochinteressanten Mannschaft in den Schwarzwald. So mit dem vielfachen deutschen U-Juniorennationalspieler und jetzt 27-jährigen Mittelfeldspieler Niklas Schmidt aus Kassel, der unter anderem auch schon für Werder Bremen gespielt hat. Die Rückrunde hat er allerdings wegen eines Kreuzbandrisses verpasst und versucht nun, wieder den Anschluss zu finden. Immerhin feierte der FC Toulouse, Tabellenzehnter der abgelaufenen Runde in der Ligue 1, 2023 den französischen Pokalsieg.

Wer noch keine Karten ergattern konnte, kann dies noch online unter dem folgenden Link tun oder sich die Karten am Spieltag an den Tageskassen in der MS Technologie-Arena holen. Ein Stehplatzticket kostet nur 10 Euro, der Sitzplatz 30 Euro:

Tickets für RB Leipzig - Toulouse FC am 26.07.2025 @ MS Technologie-Arena (Villingen-Schwenningen)

Insgesamt werden allein schon rund 500 Fans aus Leipzig und Toulouse erwartet. Der FC 08 Villingen rechnet in diesem Spiel mit an die 2 000 Zuschauern.