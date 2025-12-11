Recyclinghof Nagold: Können 2936 Unterschriften die Einrichtung offen halten?

Eine Entscheidung über den Recyclinghof Nagold ist noch nicht gefallen. Die Tendenz geht Richtung endgültige Schließung. Dagegen werden 2936 Unterschriften in die Waagschale geworfen.
Praktisch im Alleingang hat Iris Hüge in den vergangenen Wochen versucht, möglichst viele Nagolder und weitere Menschen im Einzugsgebiet des Nagolder Recyclinghofs dazu zu bewegen, mit einer Unterschrift ein Zeichen gegen die drohende endgültige Schließung der Einrichtung der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) auf dem Eisberg zu setzen.