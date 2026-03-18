Recyclinghof Nagold: AWG nimmt auf dem Eisberg wieder Müll an
Monatelang war der Recyclinghof auf dem Nagolder Eisberg geschlossen. Im April soll er den Betrieb wieder aufnehmen – abgespeckt, als Recyclingstation. Foto: Heiko Hofmann

Weil Mitarbeiter betrogen haben und deshalb entlassen wurden, ist der Nagolder Recylinghof geschlossen. Im April soll er den Betrieb wieder aufnehmen – mit neuem Konzept.

Seit Anfang August ist der Recyclinghof auf dem Nagolder Eisberg geschlossen. Einen „unvorhersehbaren Personalengpass“, nannte das Landratsamt als Grund. Dieser Engpass kam nicht von ungefähr. Der zuständige AWG-Chef bestätigte auf Nachfrage das Schwarzwälder Boten damals, dass man sich wegen Fehlverhaltens von mehreren Mitarbeitern getrennt habe.

 

Nun bringt eine Sitzungsvorlage des Kreistags Licht ins Dunkel. Wer seine Abfälle zum Recyclinghof bringt, muss für bestimmte Müllarten eine Gebühr bezahlen. Das betrifft die Stoffe, für deren weitere Entsorgung auch der Recyclinghof selbst bezahlen muss. Im Idealfall läuft der Betreib des Recyclinghof also kostendeckend. Bei einer Kontrolle der Zahlen sei aber aufgefallen, dass der Betreiber AWG in Nagold ordentlich drauflegen muss, steht in der Vorlage.

Die AWG beauftrage demnach einen Sicherheitsdienst, der die Mitarbeiter beobachtete, um die Ursache dafür zu ermitteln. Die Erkenntnisse waren eindeutig: „Nahezu sämtliche im Beobachtungszeitraum eingesetzten Mitarbeiter des Recyclinghofes Nagold“ hätten sich „schwerwiegender arbeitsrechtlicher Vergehen schuldig gemacht“.

Fehlverhalten führt zu guten Bewertungen

Welche Art von Vergehen? Das hat sich laut Vorlage gezeigt, als die betroffenen Mitarbeiter abgezogen wurden. Danach wurde der Recyclinghof in Nagold noch zwei Tage lang von Mitarbeitern anderer Standorte weiterbetrieben. Dabei beschwerten sich die Anlieferer darüber, dass sie nun überhaupt und dann auch noch hohe Gebühren zahlen mussten. Die gefeuerten Mitarbeiter hatten die Anlieferer wohl vieles einfach kostenlos abladen lassen. Dadurch „erscheinen auch die überdurchschnittlich häufigen und guten Bewertungen des Recyclinghofs Nagold im Netz in einem anderen Licht“, steht in der Vorlage.

Der Recyclinghof auf dem Eisberg ist durch seine geografische Lage in einer besonderen Situation. Die Landkreise Tübingen und Böblingen sind nah, der Recyclinghof hatte überdurchschnittlich lang geöffnet. Deshalb kamen viele aus den Nachbarlandkreisen nach Nagold. Diese müssten als aber eigentlich eine Gebühr von zwei Euro mehr pro Anlieferung bezahlen. Denn die reinen Anliefergebühren decken die Kosten nicht. Das notwendige Geld kommt aus der allgemeinen Abfallgebühr, die nur die Menschen im Kreis Calw an die AWG bezahlen.

Bewohner des Kreises zahlen für Auswärtige mit

Diese Gebühren für Fremdanlieferer wurden von den Mitarbeitern wohl ebenfalls nicht kassiert. Doch die Vorlage erkennt an, dass deren Erhebung auch nicht ganz einfach ist, weil man in vielen Fällen auf die freiwillige Auskunft der Anlieferer angewiesen sei. Allerdings würde so pro Jahr ein Schaden von etwa 40 000 Euro entstehen. Den müssten die Einwohner des Kreises Calw über ihre Abfallgebühren ausgleichen.

Seit August ist der Recyclinghof Nagold geschlossen. Einige fürchten, dies könnte dauerhaft so bleiben. Mit Unterschriften und Petition sammelt Iris Hüge Stimmen für den Erhalt.

Aufgrund der Schließung mussten Anlieferer aus dem Raum Nagold seit dem Sommer nach Walddorf oder Oberhaugstett ausweichen. Und auch weiterhin bleibt der Recyclinghof in seiner jetzigen Form geschlossen. Allerdings gibt es ab April auf dem Eisberg eine Recyclingstation. Diese hat dann freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet. Abgegeben werden können dort aber nur bestimmte Müllarten.

Spielraum für Mitarbeiter entfällt

Dazu zählt Grünschnitt (verholzt und unverholzt), Papier, Pappe, Kartonagen und Altglas aus Verpackungen. Die AWG beschränkt sich auf diese Müllsorten, weil sie für diese selbst bei der Weitergabe Geld bekommt. So erwartet die AWG durch die Recyclingstation einen auskömmlichen Betrieb, obwohl die Anlieferung kostenlos ist und auch keine Gebühr für die Anlieferung aus anderen Landkreisen erhoben wird.

Obendrein fällt so auch der mögliche Spielraum für Mitarbeiter weg, der die Schließung ursprünglich erst ausgelöst habe. Die Recyclingstation befindet ebenfalls auf dem Eisberg. Dort wird ein Teil des bisherigen Recyclinghofes abgetrennt.

 