Recyclinghof Nagold: AWG nimmt auf dem Eisberg wieder Müll an

Weil Mitarbeiter betrogen haben und deshalb entlassen wurden, ist der Nagolder Recylinghof geschlossen. Im April soll er den Betrieb wieder aufnehmen – mit neuem Konzept.
Seit Anfang August ist der Recyclinghof auf dem Nagolder Eisberg geschlossen. Einen „unvorhersehbaren Personalengpass“, nannte das Landratsamt als Grund. Dieser Engpass kam nicht von ungefähr. Der zuständige AWG-Chef bestätigte auf Nachfrage das Schwarzwälder Boten damals, dass man sich wegen Fehlverhaltens von mehreren Mitarbeitern getrennt habe.