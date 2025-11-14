Recyclinghof in Zell: Der Betrieb geht weiter

Für den Recyclinghof in Zell im Wiesental wurde eine Übergangslösung gefunden. Die Abfallwirtschaft erzielt eine Einigung mit Verpächter und Betreiber.
Für den Recyclinghof in Zell im Wiesental wurde eine kurzfristige Übergangslösung für den Weiterbetrieb des Recyclinghofs und der Grünabfallannahme am bisherigen Standort gefunden. Die Einigung mit dem Verpächter und Betreiber ist auf ein Jahr befristet und ermöglicht, die Zeit bis zur Einrichtung einer alternativen Annahmestelle zu überbrücken. Das positive Ergebnis wurde auf Initiative der Stadt Zell im Wiesental erreicht.