Recyclinghof in Zell: Der Betrieb geht weiter

Für den Recyclinghof in Zell im Wiesental wurde eine Übergangslösung gefunden. Die Abfallwirtschaft erzielt eine Einigung mit Verpächter und Betreiber.

Für den Recyclinghof in Zell im Wiesental wurde eine kurzfristige Übergangslösung für den Weiterbetrieb des Recyclinghofs und der Grünabfallannahme am bisherigen Standort gefunden. Die Einigung mit dem Verpächter und Betreiber ist auf ein Jahr befristet und ermöglicht, die Zeit bis zur Einrichtung einer alternativen Annahmestelle zu überbrücken. Das positive Ergebnis wurde auf Initiative der Stadt Zell im Wiesental erreicht.

Neben der Abfallwirtschaft und dem Verpächter nahmen Bürgermeister Peter Palme, die designierte Bürgermeisterin Sarah Isele, mehrere Kreisräte, die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats Zell im Wiesental sowie engagierte Bürger teil.

Zwischenzeitlich hatte es so ausgesehen, als würde es ab dem 1. Januar 2026 vorübergehend keinen Recyclinghof im Wiesental zwischen den Annahmestellen in Schopfheim und Schönau im Schwarzwald geben. Sowohl der Pachtvertrag für das Gelände als auch der Betreibervertrag laufen zum 31. Dezember 2025 aus. Die bisherigen Verhandlungen scheiterten an deutlich unterschiedlichen Vorstellungen und Erwartungen an die vertraglichen Rahmenbedingungen – auch in finanzieller Hinsicht.

Parallel dazu wird weiterhin intensiv nach einem neuen, dauerhaften Standort für den Recyclinghof gesucht. Die zunächst vorgesehene Alternative in Zell im Wiesental wird aufgrund von Zufahrtsproblemen und nachvollziehbaren Bedenken aus der Anwohnerschaft nicht weiterverfolgt. Derzeit prüft die Abfallwirtschaft einen möglichen Standort in Hausen im Wiesental, der verkehrlich günstiger gelegen ist und eine problemlose Zufahrt ermöglicht.

Die Einigung hat zur Folge, dass der bereits gedruckte, aber noch nicht verteilte Abfallkalender 2026 veraltete Informationen enthält. Da bisher von einer Schließung des Recyclinghofs zum Jahresende ausgegangen wurde, weist der Kalender darauf hin, dass die Bürgerinnen und Bürger stattdessen die Recyclingzentren in Schönau im Schwarzwald und Schopfheim nutzen sollen. Im Online-Abfallkalender, auf der Homepage der Abfallwirtschaft und in der Abfall-App ist die Verlängerung des Betriebs jedoch bereits korrekt vermerkt.

Silke Bienroth, Betriebsleiterin der Abfallwirtschaft, zeigt sich zufrieden mit der erzielten Einigung: „Diese Übergangslösung gewährleistet der Bürgerschaft weiterhin ortsnahe Entsorgungsmöglichkeiten für verschiedene Abfälle und erfüllt das vom Kreistag beschlossene Recyclinghofkonzept des Landkreises Lörrach.“