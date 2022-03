2 Vor einem Jahr – im März 2021 – erläuterte Geschäftsführer Stefan Lämmle Interessierten die Brecheranlage vor Ort (Archivfoto). Foto: Erich

Die Firma Lämmle Recycling GmbH mit Sitz in Füramoos wird auf dem bisherigen Gelände der Firma Lias in Tuningen einen weiteren Standort errichten. Dort sollen künftig überwiegend Baustoffe recycelt werden.















Tuningen - In zahlreichen Gemeinderatssitzungen wurden die Pläne und Genehmigungsschritte bereits ausführlich erläutert. Auf dem Gelände fand 2020 eine Informationsveranstaltung für alle interessierten Bürger statt. Auch konnten sich die Bürger bei der Demonstration einer Brecheranlage ein Bild machen, wie die Rückgewinnung von Rohstoffen vonstatten geht.

Im Zuge des laufenden Bebauungsplanverfahrens Haldenwald hatten viele Tuninger die Pläne und Gutachten eingesehen und zu manchen Themen Bedenken geäußert. Dies wurde nun zum Anlass genommen, in einer weiteren Informationsveranstaltung im Teinosaal diese weitgehend auszuräumen. "Die Bürger sollen ausführlich informiert sein, und auch vermeintlich kritische Punkte sollen so gut wie möglich ausgeräumt werden – und das möglichst in einer offenen und auf Augenhöhe geführten Diskussion", so Geschäftsführer Stefan Lämmle.

Verschiedenste Stoffe werden angeliefert

Er ging in der Präsentation auf die verschiedensten Stoffe, welche angeliefert und recycelt werden, ein. Klar ist, dass weder belastete Stoffe wie PAK oder PCB recycelt werden sollen. Diese werden gesammelt, fachgerecht gelagert und entsorgt. Hierfür stehen auf dem Gelände ausreichend Lagerhallen zur Verfügung, so dass die Stoffe weder in den Boden noch ins Grundwasser gelangen. Nicht nur gewerbliche Stoffe werden auf der Anlage angeliefert. Dort haben künftig auch die Bürger die Möglichkeit, Baustellenabfälle, Metalle, Holz oder Fliesen anzuliefern.

Viele Fragen der Bürger

Aus den Reihen der rund 40 Besucher kamen viele Fragen, welche die Fachleute erläuterten. Hinterfragt wurde die mögliche Lärmbelästigung durch die Brecher wie auch durch die Baustellenfahrzeuge. Dies wurde über ein Fachgutachten ausführlich untersucht. Bei den Testversuchen war im Ortskern nichts zu hören, da war die Lärmbelästigung durch die Autobahn deutlich höher ist. Trotzdem will man die Brecher im Einsatz durch zusätzliche mobile Wände abschotten. Es ist durchaus möglich, dass man während des Einsatzes in Tuningen etwas hört, allerdings liege alles unter den Grenzwerten, war zu erfahren. Maximal 125 000 Tonnen werden im Jahr aufbereitet, umgerechnet sind das maximal 60 Werktage. Die Arbeiten sollen im Zeitfenster zwischen 7 und 18 Uhr stattfinden. Eine Verlängerung des Erdwalls entlang des Geländes werde nicht viel bringen, so Gutachter Jens Hunecke, aber man werde diesen auf jeden Fall um ein bis zwei Meter erhöhen. Auch eine befürchtete Staubbelastung wird sich in Grenzen halten, denn während die Anlagen in Betrieb sind, wird das Material ständig berieselt, um Staub im Vorfeld zu binden.

Ableitung des Wassers ein Thema

Kritisch sah ein Bürger die Ableitung des Wasssers in den Sieblegraben. Topographisch bedingt läuft ein Teil des Wassers in den Weiherhaltsgraben sowie ein Teil über einen Kanal in den Sieblegraben. "Das ist bereits jetzt schon Fakt, die Kanäle existieren bereits und müssen lediglich aufgefrischt werden", so Rainer Christ. Und mehr Wasser als bislang kommt nicht, um jedoch eine kontrollierte Ableitung zu gewährleisten, werden auf dem Gelände Rückhaltebecken geschaffen.

Nach der rund dreistündigen Infoveranstaltung zeigte sich Stefan Lämmle zufrieden. Man habe weitere gute Aufklärungsarbeit geleistet. Er will in Tuningen ein ebenso gutes Verhältnis zwischen dem Unternehmen und den Bürgern schaffen wie an seinem jetzigen Standort im Allgäu. Jeder sei auch gerne willkommen, sich in Füramoos ein Bild zu machen, wie solch ein Unternehmen störungsfrei und verträglich abläuft. Tuningen profitiere langfristig nicht nur von Steuereinnahmen aus dem neuen Unternehmen. Es sollen auch bis zu 50 Arbeitsplätze geschaffen werden.