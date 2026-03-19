Recyceln im Kreis Calw ohne Stress: Keine gute Idee, am 4. April zum Recyclinghof zu fahren

Betrieb in Calw startet im April Geräte, Material, Patienten – so zieht ein ganzes Krankenhaus in den Neubau um

In rund einem Monat stellt das alte Calwer Krankenhaus den Betrieb ein, das neue nimmt den Betrieb auf. Der Umzug läuft. Ein Blick hinter die Kulissen einer Herkulesaufgabe.