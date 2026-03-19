Recyceln im Kreis Calw ohne Stress: Keine gute Idee, am 4. April zum Recyclinghof zu fahren

Das Calwer Landratsamt weist darauf hin, dass es am Ostersamstag mit einem großen Ansturm auf die Einrichtungen im Kreis Calw rechnet.
Feiertage laden viele Menschen zum Entrümpeln oder zur Gartenarbeit ein. Erfahrungsgemäß entstehen daher nach Feiertagen lange Wartezeiten bei den Recyclinghöfen, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts Calw. Darum bittet die AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG), nicht zwingend notwendige Abgaben unter der Woche zu erledigen oder auf eines der nachfolgenden Wochenenden zu verschieben.