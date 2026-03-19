Recyceln im Kreis Calw ohne Stress: Keine gute Idee, am 4. April zum Recyclinghof zu fahren
1
Ein Schild mit den Öffnungszeiten des Recyclinghofs Zettelberg. Das Landratsamt erwartet am Ostersamstag einen großen Ansturm. Foto: Thomas Fritsch

Das Calwer Landratsamt weist darauf hin, dass es am Ostersamstag mit einem großen Ansturm auf die Einrichtungen im Kreis Calw rechnet.

Feiertage laden viele Menschen zum Entrümpeln oder zur Gartenarbeit ein. Erfahrungsgemäß entstehen daher nach Feiertagen lange Wartezeiten bei den Recyclinghöfen, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts Calw. Darum bittet die AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG), nicht zwingend notwendige Abgaben unter der Woche zu erledigen oder auf eines der nachfolgenden Wochenenden zu verschieben.

 

Längere Wartezeiten möglich

Wer dennoch am Ostersamstag dringend einen Recyclinghof anfahren muss, den bittet die AWG um Verständnis bei längeren Wartezeiten. Fragen zu den Öffnungszeiten oder zur Abfallentsorgung beantwortet die Abfallberatung unter der kostenlosen Servicenummer 0800/303 08 39. Aktuelle Informationen gibt es auch unter www.awg-info.de.

 