Rechtsstreit: Buchladen will Weimer ein Zitat gerichtlich verbieten lassen

Der Kulturstaatsminister sagt, der Buchhandlungspreis dürfe nicht an «politische Extremisten» vergeben werden. Dagegen ziehen Berliner Buchhändlerinnen vor Gericht.
Berlin - Im Streit um den Deutschen Buchhandlungspreis zieht der Berliner Buchladen "Zur schwankenden Weltkugel" gegen eine Äußerung von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vor Gericht. Man habe einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht gestellt, teilte Anwalt Jasper Prigge mit. "Dem Bundesbeauftragten für Kultur und Medien soll verboten werden, den Buchladen und seine Betreiberinnen öffentlich als politische Extremistinnen zu bezeichnen."