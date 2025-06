Rechtsradikale und Islamisten: „Vielfalt“ mit Wolfsgruß: Die Netzwerke türkischer Extremisten in Sindelfingen

„Vielfalt“ mit Wolfsgruß: Die Netzwerke türkischer Extremisten in Sindelfingen

In Sindelfingen ist von Vielfalt viel die Rede. In der Kommunalpolitik, unter Bürgern und besonders im zurückliegenden OB-Wahlkampf. Das ist auch angebracht angesichts der kulturellen und ethnischen Vielfalt der rund 65 000 Einwohner der Mercedes-Stadt, in der gut jeder Zweite auf eine Migrationsgeschichte blickt. Allerdings, das zeigen Recherchen unserer Zeitung, meinen nicht alle Beteiligten, die diesen Begriff im Mund führen, dasselbe. Manche sogar regelrecht das Gegenteil.