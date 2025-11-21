Rechtsmediziner im Interview: Michael Tsokos gibt Einblicke in seine Arbeit am Seziertisch

Michael Tsokos ist seit 30 Jahren als Rechtsmediziner aktiv. Mit seinem Liveprogramm, ist er am 27. November in der Freiburger Sick-Arena zu Gast.
Michael Tsokos gilt als einer der bekanntesten Rechtsmediziner Deutschlands. Er leitet seit 2007 das Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin in Berlin-Moabit. Zudem war er von 2007 bis 2023 Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Berliner Charité. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt er Einblicke in seine tägliche Arbeit und verrät, was die Zuschauer bei seiner Show am Donnerstag, 27. November, in der Sick-Arena in Freiburg erwarten dürfen.