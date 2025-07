Rechtsextremismus: Rechte Umtriebe: Einige Spremberger sehen sich verunglimpft

6 Der sogenannte Dritte Weg ist an diversen Orten in Brandenburg aktiv. Foto: Patrick Pleul/dpa 6 Bilder - Fotostrecke öffnen Die Bürgermeisterin der Stadt in Südbrandenburg hat mit einem Brandbrief gegen zunehmenden Rechtsextremismus viele aufgerüttelt. Ihre Kritiker sehen Spremberg hingegen zu Unrecht am Pranger.







Link kopiert



Spremberg - Am Laternenpfahl in der Nähe der Schule prangt ein Aufkleber der rechtsextremen Kleinstpartei "Dritter Weg": "Deutschland den Deutschen". Unweit davon an einem Verkehrsschild Sticker der "Nationalrevolutionären Jugend". Jeder in Spremberg merke, wie das zugenommen habe, sagt Bürgermeisterin Christine Herntier. In ihrer Sprechstunde säßen Menschen voller Angst und Wut über die rechten Umtriebe in ihrer Stadt, manche in Tränen. Das könne man nicht einfach geschehen lassen, meint Herntier. Und darüber dürfe man nicht länger schweigen.